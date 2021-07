Gallery Weekend: Salzburgs Galerieszene muckt auf

Der Salzburger Kunstverein, die Galerien Frey, 5020, Eboran und Periscope, sie alle sind bei der Premiere mit an Bord. Eröffnet wird das „Gallery Weekend“ am 27. Juli um 18 Uhr im Museumspavillon im Mirabellgarten. Neben freiem Eintritt locken an den fünf Tagen auch acht Art Walks mit Kunstvermittlerinnen: zum Teil als Einzeltouren, zum Teil mit dem Besuch mehrerer Galerien.