Mit Kastenwagen auf dem Dach gelandet

Das werden der 27-Jährige aus Bärnkopf und seine beiden Beifahrer – ein 17-Jähriger aus Zwettl und ein 16-Jähriger aus Langschlag – so schnell nicht mehr vergessen: Auf der Bundesstraße 38 nach Groß Gerungs kam der Lenker bei Zwettl auf die linke Fahrbahnhälfte und in Folge auch links von der Fahrbahn ab. Der Kastenwagen prallte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb auf der angrenzenden Wiese auf dem Dach liegen. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden leicht verletzt in das Spital nach Zwettl gebracht.