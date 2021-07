Jugendliche randalierten: Mann zückte Messer

Weil mehrere Jugendliche gegen Mitternacht im Flachgau randaliert haben sollen, rückte die Polizei an. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Jugendlichen, wobei ein 16-jähriger Rumäne gestellt werden konnte. Während der Amtshandlung stand auf einmal ein Anrainer (74) mit einem Messer in der Hand am Ort des Geschehens. Laut Polizei wollte er damit die Jugendlichen abschrecken, weil diese täglich randalieren und etwa die Fenster mit Steinen bewerfen. Er habe das nicht mehr ausgehalten und wollte das Messer aber nicht gegen die Jugendlichen einsetzen.