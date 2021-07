Russisches Ruderer-Duo unter Doping-Verdacht!

Russland hat die beiden Ruderer Nikita Morgatschjow und Pawel Sorin wegen eines positiven Ergebnisses bei einem Doping-Test aus der Aufstellung für die Olympischen Spiele in Tokio genommen. „Beide Sportler sind vorläufig von den Wettkämpfen und Trainings suspendiert und aus der Olympia-Mannschaft ausgeschlossen“, sagte der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, Stanislaw Posdnjakow, am Mittwoch in Moskau der Staatsagentur Tass zufolge.