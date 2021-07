Urlaubszeit: Die Rückkehr der Einbrecherbanden

Die bevorstehenden Sommermonate versetzen die Sicherheitsbehörden jedenfalls in Alarmbereitschaft! Denn während Tausende Österreicher nach monatelangen Entbehrungen nicht mehr zu halten sind und sich auf die Reise in den Urlaub machen, stehen die Einbrecherbanden bereits in den Startlöchern – um die „Saisonarbeit“ wieder aufzunehmen. Und so appelliert das Bundeskriminalamt nun eindringlich, das Eigenheim so gut wie möglich zu schützen. „Um keine bösen Überraschungen nach der Rückkehr aus dem Urlaub zu erleben“, so Top-Ermittlerin Mag. Petra Huber-Lintner.