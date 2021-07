Nach Männer-Trio klopft eine Frau für 2024 an

Grünwald steigerte sich heuer auf 6,36 Meter

Die in den USA studierende Weitspringerin ist Salzburgs einziger Beitrag bei der am Donnerstag in Tallinn (Estland) beginnenden U23-EM. „Ich bin heuer sehr konstant, habe mich mehrfach steigern können“, betont die 20-jährige Staatsmeisterin. Ihre Bestleistung schraubte sie auf 6,36 Meter.