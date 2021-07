Veranstalter will Frequency „sicher nicht absagen“

Frequency-Veranstalter Ewald Tatar selbst betont hingegen gegenüber krone.at, dass man „natürlich“ spielen wolle und derzeit auf die Auflagen warte. Am Festivalgelände und bereits an den Anreiseplätzen (etwa Bahnstation) würden Schnelltests durchgeführt werden. Laut aktuellen Verordnungen wären Antigen-Tests ausreichend, aber man bereitet sich alternativ schon auf PCR-Tests vor. Das „würden wir in Kauf nehmen, um den Besuch garantieren zu können“, so Tatar.