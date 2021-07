Defekt bei Gabelstapler löste Großbrand aus

Nach dem Großbrand in einem alten Lagerhaus in Kuchl (die „Krone“ berichtete) Sonntagfrüh dürfte die Ursache geklärt sein. Wie die Polizei am Montagabend informierte, ging das Feuer laut Brandermittlern „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ von einem technischen Defekt bei einem in dem Gebäude abgestellten Gabelstapler aus. Bei dem Brand in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gab es keine Verletzten, ein Teil der Lagerhalle und der Siloturm wurden aber zerstört.