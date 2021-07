„Mein Sandkastenfreund ist an Covid gestorben“

Die Delta-Variante wartet nicht auf die Impfkampagne; sie breitet sich aus. Derzeit macht sie noch weniger als die Hälfte der Fälle in Österreich aus, aber nur knapp. „Wir können Delta alle gemeinsam aufhalten, wir glauben aber, dass es bereits im Sommer eine sehr dominierende Variante mit weit über 50% wird“, so Reich. Wie angenehm also der Herbst wird, hängt davon ab, wie viele Menschen im Land bis dahin doppelt geimpft sind. Nur das schützt. „Wir müssen die Impfangebote ein bisschen adaptieren und den Sommer nützen, um mobil und niederschwellig zu werden“, sagt Reich und verweist auf entsprechende Impfaktionen ohne Anmeldung in Wien und Tirol: „Das ist super gut angekommen und ich freu mich wahnsinnig darüber.“