GB: Immer mehr Corona-Tote waren bereits geimpft

Denn, je höher der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung, desto höher also auch der Anteil der Geimpften unter den Corona-Todesopfern. So ist die Quote an vollständig Geimpften logischerweise genau in den Bevölkerungsgruppen am größten, welche das größte Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf haben, wie beispielsweise Pensionisten oder Menschen mit chronischen Erkrankungen.