Frauenquote verfehlt: Parlamentssitzung verschoben

Drei Monate nach der Parlamentswahl auf Samoa herrscht in dem Inselstaat weiter politisches Chaos. Der langjährige Regierungschef Tuilaepa Sailele Malielegaoi, der seit 23 Jahren an der Macht ist, erkennt das Ergebnis allerdings nicht an und will nicht weichen. Das neu gewählte Parlament darf nun auch nicht zusammentreten.