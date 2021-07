Der FC Dornbirn ist „noch zu ungefährlich“

Noch zwei Testspiele

Am Dienstag treten die Messestädter bereits zum nächsten Test an, auswärts beim FC Wolfurt (18.30 Uhr). Am Freitag haben die Rothosen in ihrem letzten Vorbereitungsspiel noch einen Kracher als Gegner, die Orie-Elf spielt in der Cashpoint-Arena gegen Altach (18 Uhr).