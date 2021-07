Parfum-Fläschchen: Technoglas hatte guten Riecher

Vielen Investoren geht es nur um den schnellen Profit, das Familienunternehmen will hier etwas aufbauen. Letztes Jahr wurden 2,5 Millionen Euro in eine Ofenrevision gesteckt, um die Glasqualität noch stabiler zu machen. Aktuell werden drei Millionen Euro in eine neue Produktionslinie für das Parfum-Geschäft investiert, die Anfang 2022 in Betrieb gehen wird.