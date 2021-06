Chinas Taikonauten zu neuer Raumstation unterwegs

Das Raumschiff hob am Donnerstagfrüh vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi ab. Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Livebilder vom Start und vom Raumschiff, als es etwa 15 Minuten später in der Erdumlaufbahn seine Sonnenflügel ausklappte. Die Astronauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo öffneten ihre Helmvisiere und winkten in die Kamera. Im nächsten Schritt wird die Kopplung mit dem Kernmodul der neuen Raumstation „Tiangong“ erwartet.