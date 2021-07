Nächster Abgang! Hartbergs Kader zerbröckelt

Neo-Coach Kurt Russ hat in der vierten Saison des TSV in der Bundesliga eine Mammut-Aufgabe vor sich: Der Trainer, der erst seit Mitte dieser Woche das erste Mal in seiner Karriere als Cheftrainer fungiert, muss einen neuen Kader basteln - und dafür hat er immer weniger Spieler zur Verfügung. Denn kurzfristig hat sich auch Rajko Rep zu einem anderen Klub verabschiedet. Der Spielmacher, der in den letzten Saisonen durch starke Leistungen zum Teamspieler Sloweniens aufgestiegen war, wechselt nach Rumänien zu Sepsi OSK.