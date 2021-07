Illegale Wohnsitze geraten nun ins Visier

Die ÖVP sieht in den Forderungen „Dinge, die man vollinhaltlich unterstützt“. Bis zum Herbst soll etwa die Stabstelle für Zweitwohnsitze personell aufgestockt werden. Künftig wird nicht nur beraten, die Stabstelle soll in die Erhebung der Wohnsitze eingebunden werden , so ÖVP-Klubchef Wolfgang Mayer. Details liegen noch nicht vor. Im Herbst soll die Abgabe beschlossen werden.