Ermittlungen nach Seilbahnunglück ausgedehnt

Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Italien hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen elf weitere Personen aufgenommen - damit wächst die Zahl der Verdächtigten wegen des Unglücks auf der Seilbahn Stresa-Mottarone auf insgesamt 14 an. Bei dem Unglück Ende Mai kamen 14 Menschen ums Leben.