Für eine Schwanenfamilie gebremst: Schwerer Unfall

Die Absicht war eine gute, doch die Folgen des Handelns einer Autofahrerin (52) in Kramsach waren fatal. Die Frau stoppte Donnerstagnachmittag in der Nähe des Reintalersees für eine Schwanenfamilie ihr Fahrzeug. Eine junge Mofalenkerin (15) sah das zu spät und krachte ungebremst in das Auto. Das Mädchen wurde schwer verletzt.