Querfahrende Rennwagen, Qualm und viel Action

Nach einer kurzen Einweisung schlüpft man in den Rennanzug, Sturmhaube und Helm auf, eine Nackenstütze montiert und schon kann´s es losgehen. Mit zwei Metern Körpergröße ist der Einstieg in den Rennboliden durchaus eine kleine Herausforderung. Die Vorfreude auf dieses Erlebnis wird mit jeder Sekunde größer. Spätestens beim Start des Motors überkommt den Körper Gänsehaut. Während des Wartens auf den Start des Showprogramms bleibt auch Zeit für ein bisschen Smalltalk. „Wenn dir nicht gut ist, sag einfach Bescheid. Dann hören wir auf. Aber ein kleiner Tipp: Schau einfach in die Richtung, in die wir fahren, dann sollte es keine Probleme geben“, beruhigt mich Elias. Drei Runden geht es nach einem kurzen Reifenaufwärmen über den Ring. Begonnen mit einem Solo-Programm stehen danach jeweils eine Verfolgung des anderen Wagens an. So weit so gut.