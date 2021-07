Österreich hebt weltweite Corona-Reisewarnung auf

Der Großteil der außereuropäischen Länder wird von Rot auf Orange geschaltet, so Schallenberg weiter. Für die Einreise aus den orangen Ländern ist eine volle Immunisierung gegen das Coronavirus erforderlich. Das bedeutet, es muss eine Impfung mit beiden Impfdosen bzw. Einmalimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson oder eine Genesung plus eine Impfdosis vorgewiesen werden. Die Vollimmunisierung (also zweiter Stich bzw. Erststich bei J&J oder nach einer Genesung) muss dabei 14 Tage her sein.