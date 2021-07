Ehrung für Vorarlbergs Sportler des Jahres 2020

Mit dabei war auch Skistar Katharina Liensberger, die nach ihren vier WM-Medaillen wohl Platz eins bei der Wahl zur Sportlerin 2021 abonniert hat. Die Doppelweltmeisterin bereitet sich derzeit in ihrer Heimat auf die kommende Saison vor. „Jetzt geht es darum, die konditionellen Grundlagen zu schaffen.“ Ab August steht intensives Gletschertraining an. Denn die Ziele sind hoch: „Ich möchte im Riesenslalom den nächsten Schritt machen. Und dann gibt es ja noch die Olympischen Spiele in Peking.“