Ausgangsbeschränkungen in Türkei wieder aufgehoben

Mehr als ein halbes Jahr galten in der Türkei Corona-Ausgangsbeschränkungen, nun können Menschen auch wieder am Wochenende und nachts vor die Tür. Mit dem 1. Juli fallen Ausgangs- und Reisebeschränkungen sowie Obergrenzen für Restaurantbesucher weg. Auch Büros können wieder benutzt werden, Kinos und Theater dürfen Gäste empfangen. Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gilt jedoch weiter, auch Hygiene- und Abstandsregeln müssten weiter eingehalten werden.