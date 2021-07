Abgaben-Chaos in Gemeinde belasten Ortschef

In Tullnerbach liegt nun der Verdacht nahe, dass diese Frist in mehreren Fällen verstrichen ist. Laut Statistik ist die Anzahl der sogenannten Abwasser-Interessentenbeiträge zwischen 2015 und 2019 im Vergleich zu vergangenen Jahren nämlich um 71 Prozent eingebrochen. Nun gingen bei Bürgern aber plötzlich Zahlscheine ein, gültigen Bescheid gab es aber teils keinen dazu: „Ich habe urgiert, danach kam die Unterlage“, so ein Leser. Doch sein Dokument, samt Unterschrift des Ortschefs, war auf einen Sonntag datiert. Nachdem Sonn- und Feiertage aber wohl nicht als Dienstzeit am Gemeindeamt gelten, gerät Bürgerlisten-Bürgermeister Johann Novomestsky ins Visier.