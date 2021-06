Italiener stirbt nach Rettung von Tochter am Ufer

Eine Tragödie hat sich auf der Küste Sardiniens abgespielt: Fernando Porcu ging am Wochenende mit seiner 13-jährigen Tochter und zwei ihrer Freundinnen an den Strand. Beim Schwimmen wurden die drei Kinder von der Strömung erfasst und schrien um Hilfe. Der 60-jährige Vater zögerte nicht und warf sich in die Fluten, um die Mädchen an Land zu ziehen. Doch kurz nach der heldenhaften Rettung brach der Mann schließlich tot zusammen.