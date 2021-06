Bestatter irrte sich: Toter im falschen Grab!

Zu einer folgenschweren Verwechslung kam es in der Vorwoche auf dem Wiener Zentralfriedhof. Bei einem Begräbnis wurde der falsche Sarg in die Aufbahrungshalle transportiert. Die Folge: Ein Verstorbener landete in einem fremden Grab und muss nun umgebettet werden. Die letzte Ruhestätte lässt noch auf sich warten.