Nur 13 Prozent Frauen in Führungspositionen

Verschiedene Wege zum gleichen Ziel

Was also tun, damit der Frauenanteil endlich einen Sprung macht? Hier gehen die Meinungen auseinander. Pöcheim plädiert für mehr Quoten und eine Arbeitszeitkultur, die Frauen zu Gute kommt - also eine Arbeitszeitverkürzung. Nina Zechner, stellvertretende Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung (IV), setzt auf Bewusstseinsbildung in Schulen und mehr Selbstvertrauen für Frauen.