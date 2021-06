Toto Wolff besorgt: „Sonst fährt WM-Zug ab“

Die Unterlegenheit der Mercedes-Boliden, die am Sonntag mit 35,7 Sekunden Rückstand auf WM-Leader Verstappen die Plätze zwei (Lewis Hamilton) und drei (Valtteri Bottas) belegten, stellt für Wolff in dessen Ära offenbar ein Novum dar. „Es ist heute das erste Rennen gewesen in diesen sieben oder acht Jahren, die ich dabei bin, wo ich gemerkt habe: Das Paket ist einfach nicht stark genug. Unsere Waffe, in den Geraden heranzukommen, die haben wir im Moment nicht.“