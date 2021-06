Gestohlene E-Bikes in Fluss gefunden

Die in der Nacht auf Samstag vom Kaiserburgparkplatz in Bad Kleinkirchheim gestohlenen E-Bikes - wir berichteten - sind wieder aufgetaucht. Ein Polizist hatte sie am Samstagnachmittag im Zuge einer Fußstreife in Patergassen im Gurkfluss entdeckt. Ob es sich bei den Fahrraddieben auch um die Einbrecher des Hotels in Bad Kleinkirchheim handelt, steht noch nicht fest.