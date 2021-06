„Amor und Psyche“ erobern Schloss Eggenberg

Vier Götter auf der Bühne

Gleich vier Götter greifen in das Schicksal der schönen Psyche (Sopranistin Monica Piccinini glänzt mit feinen Nuancen) ein. Natürlich ist da Amor, in den sich die Irdische unsterblich verliebt: Raffaele Pe ist nicht nur Augenweide, er überzeugt auch mit kraftvollem Countertenor. Seine eifersüchtige Mutter Venus ist bei Sopranistin Carlotta Colombo in besten Händen, wunderbar klar ihre Stimme, herrlich manieriert ihr Gehabe. Als Vermittler versucht sich Countertenor Christopher Ainslie als Merkur, und schließlich muss der oberste Boss Jupiter (der junge Bass Giacomo Nanni singt ihn mit gelassener Würde) ein Machtwort sprechen. Als wortlose Kommentatoren führen Schvarzstein und Jūratė Širvytė durch das barock statische Spiel.