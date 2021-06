Beide Tornado-Patienten in Wien außer Lebensgefahr

Hunderte Gebäude zerstört, 26 Kilometer lange Tornado-Schneise

In Tschechien liefen die Aufräumarbeiten unterdessen voll an. Soldaten und Feuerwehrleute räumten am Samstag unter anderem Autos weg, die der Wirbelsturm umhergeworfen hatte. Statiker prüften, welche Gebäude wegen Einsturzgefahr abgerissen werden müssen. In sieben Ortschaften in Südmähren wurden Hunderte Gebäude teils oder ganz zerstört.