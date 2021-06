Bewohner: „Tornado machte im Ort vor nichts halt“

So als wäre nichts gewesen, brennt die Sonne herab – auf das, was einmal das Haus von Jakob war. Der 28-Jährige lebt – oder besser lebte – samt seinen Söhnen in dem 2600-Einwohner-Städtchen Moravska Nova Ves im Dreiländereck Tschechien-Österreich-Slowakei. Bis der gewaltige Tornado am Donnerstag das Örtchen dem Erdboden gleichmachte.