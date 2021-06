Tennis im Ländle: „Sein oder nicht sein“

Die angenehmste Aufgabe steht den Herren des TC Dornbirn ins Haus. Stefan Bildstein und Co. spielen beim WAC in Wien. Die Messestädter werden nur mit vier Spielern anreisen, weil einige verletzt sind und ausländische Spieler Verpflichtungen in Deutschland haben. „Der ÖTV hatte das Saisonende auf 19. Juni datiert, dann aber die Saison nach hinten verschoben. Jetzt sind uns die Spieler ausgegangen“, sagt Mannschaftsführer Stefan Bildstein, der mit einer Geldstrafe rechnet. Die Wiener haben das gleiche Problem, kratzten aber fünf Spieler zusammen. „Sie sind froh, dass auch wir geschwächt sind“, so Bildstein.