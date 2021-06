Hagelschaden löste Brand in Wochenendhaus aus

Am 25. Juni 2021 brach vermutlich im Stromkasten bei einem Ferien- und Wochenendhaus in der Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis ein Brand aus. Das Feuer wurde gegen 16.30 Uhr entdeckt. Aufgrund der Brandlage kann davon ausgegangen werden, dass am Vortag am Dach des Objektes ein Hagelschaden entstand. Dadurch dürfte es im Stromkasten feucht geworden sein, wodurch der Brand durch einen Kurzschluss entstand.