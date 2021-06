Eurowings: Lufthansa baut Belegschaftsrechte ab

Am Donnerstag wurden erstmals seit der Pandemie auch für Externe wieder 250 Stellen für Flugbegleiter bei der AUA-Schwester Eurowings in Deutschland ausgeschrieben worden. „Wir fordern den Lufthansa-Konzern auf, anstatt Geld in neue Dumping-Unternehmen zu werfen, um bestehende Rechte von Arbeitnehmern zu umgehen, aktiv am Erhalt der bestehenden Arbeitsplätze zu arbeiten“, betont ein vida-Gewerkschafter.