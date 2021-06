Tirol: Bär in Serfaus und Sautens nachgewiesen

Unterschiedliche Wölfe in Schmirn

Für die bereits bestätigten Wolfsrisse vom 20. Mai in Schmirn und einer am 24. Mai gefundenen Losung (Kot) ebenfalls in Schmirn liegt nun auch das Ergebnis der Genotypisierung, der Bestimmung des Individuums vor. Es handele sich dabei um einen männlichen, bisher noch nicht in Österreich nachgewiesenen Wolf mit der Bezeichnung „110 MATK“. Anhand der Proben bei einem am 23. Mai untersuchten Reh im Gemeindegebiet von Schmirn wurde hingegen ein anderer Wolf mit der Bezeichnung „111MATK“ nachgewiesen, so das Land.