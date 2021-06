Elf gerissene Schafe auf Tiroler Alm entdeckt

Bereits im vergangenen Jahr sei ein weiblicher Wolf aus der italienischen Population mit der Bezeichnung „70FATK“ für Risse und verschwundene Schafe am Sonnenplateau und in den Gemeinden Spiss, Pfunds und See verantwortlich gewesen, hieß es in einer Aussendung. Die Wölfin wurde zuletzt im August 2020 nachgewiesen. Ob am Lader Heuberg nun derselbe Wolf unterwegs war, müsse durch eine genetische Untersuchung und eine Genotypisierung noch geklärt werden.