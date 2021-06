Totes Schaf im Ötztal: DNA von Bär nachgewiesen

„Die DNA aus jenen Proben, die am 28. Mai auf einer Alm in Umhausen bei einem toten Schaf genommen wurden, stammt von einem Bären“, heißt es in einer Aussendung. Die Risse an in Summe neun Schafen, die am 21. und am 25. Mai im Umhausen tot aufgefunden worden waren, sind hingegen einem Wolf aus der italienischen Population zuzuordnen. „Somit wurden in einem sehr kurzen Zeitraum in der Ötztaler Gemeinde sowohl ein Wolf als auch ein Bär genetisch bestätigt. Noch ausständig sind die Ergebnisse der genetischen Untersuchung von zwei weiteren Schafrissen in diesem Gebiet vom 30. Mai“, so das Land weiter.