Studenten wollen ihren Platz am Rudolfskai

Salzburgs Junge fühlen sich ihrer Partymeile beraubt. Auch die Studentenvertreter melden sich jetzt zu Wort, um nicht vergessen zu werden. „Es gibt immer weniger Platz für Studenten. Das zeigt sich einerseits an den Freizeit-Räumen der Universitäten, aber auch in der Stadt. Gleichzeitig wird jetzt das Barangebot umgebaut für Festspielgäste und Touristen“, ärgert sich Maximilian Wagner, Studentenvertreter an der Pädagogischen Hochschule.