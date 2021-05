William und Harry: Getrennte Reden für Lady Diana

Dennoch sei es für beide ein unglaublich wichtiger Tag, so die royale Quelle weiter. „Sie werden beide Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um dabei zu sein. Sie haben die Statue gemeinsam in Auftrag gegeben. Es ist sehr wichtig für sie.“ Ein letzter Hoffnungsschimmer, „dass die Erinnerung an Diana ihre Beziehung reparieren kann“, bleibe natürlich, so der Insider. „Aber das scheint im Moment in weiter Ferne zu liegen.“