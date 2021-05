Ex-Butler: „Harry wurde von Meghan geblendet“

Dennoch setze er große Hoffnungen an die Ex-Schauspielerin, gab Burrell zu. „Ich denke, dass es jetzt nur noch Meghan sein kann, die ihn davon abhalten kann, diese Interviews zu geben und noch mehr Schaden anzurichten und sich selbst zu zerstören. Er wird nicht heilen, wenn er so weitermacht - es wird die Dinge auf lange Sicht nur noch schlimmer machen“, so Paul weiter.