1-G oder 3-G: „Können uns auf nichts festlegen“

Diskothekenbetreiber Joachim Natschläger werde mit seinen Betrieben auf die Öffnung am 1. Juli aus organisatorischen Gründen verzichten müssen, wie er selbst sagt. „3-G, 1-G, 2-G: Man stellt sich das immer leichter vor, wenn man so einen Betrieb von außen betrachtet. Das ist schon ein großer Aufwand, da mehrere hundert Personen als Personal zu akquirieren in der kurzen Zeit. Noch dazu haben wir jetzt Hochsommer, also für uns ist es jetzt nicht die prädestinierte Zeit in den Betrieb zu gehen, wo man draußen 35 Grad tagsüber hat und die Urlaubszeit noch ansteht“, so Natschläger. Er selbst kenne viele Betriebe, die den ersten Juli noch auslassen werden.