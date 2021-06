Unbekannter wollte Kinder in sein Auto locken

Auf Hochdeutsch angesprochen

Und auch am Mittwoch soll sich in Rankweil ein ganz ähnlicher Fall zugetragen haben. Auch hier wollte ein Unbekannter Kinder in sein Auto locken - auch hier stiegen die Kinder nicht auf das Angebot ein. Der Unbekannte hat graue Haare und fährt einen dunkelgrauen VW Passat - mit Fahrradträger. Der Mann sprach die Kinder auf Hochdeutsch an.