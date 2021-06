Vorfreude aufs Spiel Österreich gegen Italien

Auch der italienische Wirt Marco Formisano glaubt, dass sein Heimatland das Duell für sich entscheiden wird. Doch wenn es anders kommt, hätte er nichts dagegen. „Wenn Österreich gegen Italien gewinnt, wird es spannender“, erklärt der aus Ischia stammende Pizzabäcker. Wenn er raten müsste, würde er allerdings doch 2:1 für Italien tippen – genau wie seine Frau Sonja. Zwar drückt sie Österreich die Daumen, so richtig glauben will sie an den Sieg jedoch nicht: „Leider werden die Italiener gewinnen“, ist ihr Tipp für das Spiel am Samstag.