Jennifer Aniston: „Habe mit Diäten aufgehört“

Auch beim Essen befolgt die„Friends“-Beauty strenge Regeln. „Ich habe aufgehört, Diäten zu machen, als ich gemerkt habe, dass man eigentlich alles essen kann, was man will. Es kommt alles nur auf die Menge an! Mir könnte keiner meinen Kaffee am Morgen wegnehmen - genauso wenig wie mein Glas Wein am Abend. Das ist mir extrem wichtig“, so Aniston weiter.