Jennifer Aniston: Mega-Gage für „Friends“-Reunion

Emotionales Wiedersehen

Wie emotional es war, ans Set zurückzukehren, beschrieb Jennifer Aniston laut „Bang“-Meldung kürzlich so: „Es war in gewisser Weise ein Schlag ins Herz. Das war es für uns alle, denke ich. Sogar Courteney haben wir Tränen entlockt“, erinnerte sich Aniston an die Dreharbeiten im Gespräch mit Gayle King in der SiriusXM-Sendung „Gayle King in the House“.