Soldat aus Zweitem Weltkrieg letzte Ehre erwiesen

Beisetzung in Mattersburg

Jetzt wurde der unbekannte Gefallene mit militärischen Ehren in Mattersburg beigesetzt. Unterstützt wurde das Schwarze Kreuz dabei vom Militärkommando Burgenland. In der Grabrede betonte der Obmann des Kameradschaftsbundes Ernst Fellner auch die Notwendigkeit, die Suche nach den Zwangsarbeitern in Rechnitz fortzusetzen.