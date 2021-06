Hitzewelle: Wenn das Auto zur Todesfalle wird

Gefährliche Temperatur

Das Kind bleibt am Rücksitz, während man nur kurz tankt? Was abliefert? Jemanden abholt? „Im Fahrzeug kann es bei extremer Hitze rasch bis zu 70 Grad heiß werden“, warnt die ÖAMTC -Expertin Marion Seidenberger. „Das ist sehr gefährlich. Bereits wenige Minuten in einem in der Sonne abgestellten Fahrzeug können ausreichen, damit ein Kleinkind oder Baby kollabiert. Die Hitze birgt eine große Gefahr und kann im schlimmsten Fall tödliche Konsequenzen haben.“