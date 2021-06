„Bei kleinen Ausreißern lieber Notruf wählen“

Was tun, wenn man ein Kleinkind alleine unterwegs antrifft? „Ansprechen ja, mitnehmen nein“, heißt es seitens der Polizei in OÖ. Sonst kann Hilfsbereitschaft rasch in einer Anzeige wegen Kindesentziehung enden. Also reagierte Barbara Baumgartner richtig, die von einer Radlerin in Kematen/K. auf das Mädchen, das alleine unterwegs war, aufmerksam gemacht worden war: „Lieber einmal mehr die Polizei rufen.“