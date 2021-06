Immobilienmarkt: Vier Milliarden Euro im Jahr 2020

Größte Preissteigerung in Innsbruck

„Die Verkaufszahlen sind in etwa ähnlich jenen des Vorjahres“, so Reisinger. Arno Wimmer, Bundesberufsgruppensprecher der Immobilienmakler Österreich, gab einen tieferen Einblick in die Zahlen: Demnach wurden 2137 Grundstücke verkauft. Die höchste Preissteigerung gab es in Innsbruck. „In den anderen Bezirken sind die Preise geringer gestiegen.“