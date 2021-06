Polizei-Inspektor als Lebensretter in Uniform

Goldrichtig reagierte Inspektor N. in den dramatischen Momenten. Eine Frau war in der Hitze des Sonntagnachmittags in einem Swimmingpool in Gramatneusiedl zusammengesackt - Kreislaufstillstand. Angehörige bargen das Opfer aus dem Wasser und alarmierten die Rettung. Zur Einweisung des Notarzthubschraubers rückte auch eine Polizeistreife an. Da wies die Bewusstlose aber keinen Puls mehr auf.